El sistema RDS envía información de las emisoras y servicios de datos

El sistema de datos por radio (RDS) permite sintonizar emisoras de radio sin tener que recordar la frecuencia. En el modo estándar, esta función muestra el nombre de la emisora en lugar de la frecuencia de emisión, lo que facilita y agiliza la sintonización. RDS también permite que las emisoras envíen directamente a la pantalla de la radio mensajes de texto, como noticias o información sobre la emisora. Es de uso habitual en Europa y con él la emisora de radio envía el texto RDS en la misma frecuencia de emisión. Puede elegir entre la pantalla RDS básica (nombre de la emisora) o la suscripción a los servicios de texto adicionales.