Descontinuado
MCM3000/12
Sonido potente y rico
El moderno microsistema de música MCM3000/12 de Philips marca la pauta con un sonido detallado y lleno de graves potentes, gracias a la tecnología wOOx. Conecta el dispositivo mediante USB directo para escuchar o reproducir CD, MP3-CD y disfrutar el sonido que brinda.
100 W
La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.
El sistema de datos por radio (RDS) permite sintonizar emisoras de radio sin tener que recordar la frecuencia. En el modo estándar, esta función muestra el nombre de la emisora en lugar de la frecuencia de emisión, lo que facilita y agiliza la sintonización. RDS también permite que las emisoras envíen directamente a la pantalla de la radio mensajes de texto, como noticias o información sobre la emisora. Es de uso habitual en Europa y con él la emisora de radio envía el texto RDS en la misma frecuencia de emisión. Puede elegir entre la pantalla RDS básica (nombre de la emisora) o la suscripción a los servicios de texto adicionales.
Los tweeters de cúpula reproducen con claridad las frecuencias altas y medias que mejoran la nitidez del audio de los altavoces. La excelente combinación entre sonido sin distorsiones y una acústica natural ofrece una gran calidad vocal y tonos instrumentales puros para que disfrutes de un óptimo equilibrio de audio en combinación con los woofers.
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