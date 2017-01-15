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Descontinuado

Microcadena

MCM1350/12

4.7

| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Dale poder a tus temas

Escucha todas las canciones favoritas de tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. Este microsistema de música de Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW. La potencia de salida máxima de 30 RMS y los altavoces Bass Reflex ofrecen un sonido potente y unos graves impactantes.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Dale poder a tus temas

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso

La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, reléjate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

15/01/2017

Peru

Peru

Modelo Philips Mcm 1350 Producto Excelente

Lo adquirí por el tamaño que ocupa poco espacio y al escucharlo superó mis expectativas con la calidad de un aparato grande ¡sonido excelente!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

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11/09/2016

México

México

impactante

apesar de su tamao proporciona una potencia sobresaliente y soporta hasta 6 bocinas de mucho mayor potensia aproximadamente 250 whats y un buffeer todo sin bloquearse

Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena

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11/12/2016

México

México

suena bien pero no muestra los nombres de las canciones mp3

El equipo suena muy bien, a mi sorprendió por lo pequeño del equipo, pero me decepcionó un poco el hecho de que no muestre el nombre de las canciones y las carpetas de los archivos mp3. creo que es un fallo importante, pues al poner una memoria con muchas carpetas es muy difícil encontrar una carpeta o una canción en particular. En general buen equipo, y con un diseño excelente, es muy bonito a la vista.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

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