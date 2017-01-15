Descontinuado
Dale poder a tus temas
Escucha todas las canciones favoritas de tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. Este microsistema de música de Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW. La potencia de salida máxima de 30 RMS y los altavoces Bass Reflex ofrecen un sonido potente y unos graves impactantes.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.
Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.
La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, reléjate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.
4.7
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Ponchito
15/01/2017
Peru
Modelo Philips Mcm 1350 Producto Excelente
Lo adquirí por el tamaño que ocupa poco espacio y al escucharlo superó mis expectativas con la calidad de un aparato grande ¡sonido excelente!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena
ever
11/09/2016
México
impactante
apesar de su tamao proporciona una potencia sobresaliente y soporta hasta 6 bocinas de mucho mayor potensia aproximadamente 250 whats y un buffeer todo sin bloquearse
Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena
Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena
carlosf
11/12/2016
México
suena bien pero no muestra los nombres de las canciones mp3
El equipo suena muy bien, a mi sorprendió por lo pequeño del equipo, pero me decepcionó un poco el hecho de que no muestre el nombre de las canciones y las carpetas de los archivos mp3. creo que es un fallo importante, pues al poner una memoria con muchas carpetas es muy difícil encontrar una carpeta o una canción en particular. En general buen equipo, y con un diseño excelente, es muy bonito a la vista.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena