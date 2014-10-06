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Descontinuado

Microsistema de música tipo cubo

MCM103B/12

3.5

| (4) Opiniones

Obsesión por el sonido

Disfruta de tus discos CD favoritos y de tu música portátil como más te gusta. El microsistema de música tipo cubo de Philips reproduce discos CD y ofrece USB directo para que puedas escuchar otros formatos de música portátil. Además, su diseño compacto se adapta a todos los espacios y estilos de vida.

Ver todos los beneficios

Relájate con excelente música

Obsesión por el sonido

Potencia de salida total de 10 W RMS

Potencia de salida total de 10 W RMS

Este sistema musical Philips tiene una potencia de salida total de 10 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida

El diseño compacto se amolda a cualquier espacio y estilo de vida. El diseño compacto puede colocarse en cualquier habitación debido a su diseño estético y su tamaño pequeño.

USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente

USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente

Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

4

Opiniones

3
2

06/10/2014

Argentina

Argentina

Excelente producto

Pequeño pero potente sistema de sonido hogareño. Su diseño es estupendo para ubicarlo en cualquier rincón de tu casa, pudiendo apilarlo o incluso separarlo lo suficiente para generar efectos de sonido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM103B Microsistema de música tipo cubo

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03/10/2017

Argentina

Argentina

buen diseño, estilizado y moderno

lo compre porque un amigo tenia uno conectado en su pc y me gusto la calidad del sonido, muy nitida y sin distorciones. no posee gran potencia pero si la suficiente para uso personal en una habitacion pequeña frente al pc.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM103B Microsistema de música tipo cubo

Sí, recomiendo este producto

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27/08/2013

Argentina

Argentina

Muy buena calidad de producto,excelente diseño y facil de utilizar.

el producto satisface mis espectativas ,tanto por la calidad y definicion, ademas de ser muy practico su uso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM103B Microsistema de música tipo cubo

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