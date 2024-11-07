LUMTB850X1/30
Alimentos más frescos para un viaje más sabroso
La TB8501 de Philips es una caja térmica portátil de alta capacidad. Gracias a sus potentes zonas de congelación y enfriamiento dobles, además de una función que reduce el olor, mantiene frescos los alimentos y las bebidas. Además, está equipada con ruedas y manija, por lo que es fácil de mover.
Reducción plasmática del olor
Zona de enfriamiento y congelación doble
Potente control de temperatura
Gran capacidad de almacenamiento
Equipado con ruedas silenciosas de PU de 6 pulgadas y un asa plegable, es fácil mover tu serie TB8000 de Philips hacia tu vehículo y desde él. Simplemente saca el asa y llévalo como si fuera una pequeña maleta por el aeropuerto. El exclusivo diseño de las ruedas de 3 radios también te ayuda a mantener el equilibrio, lo que ayuda a evitar rayones u otros daños, además de facilitar la limpieza. Las ruedas y el asa mejorados pueden soportar una carga de 60 kg, e incluso cuando está completamente cargado, aún puede subir y bajar 100 escalones sin deformarse ni dañarse.*1
La TB8501 de Philips reduce eficazmente los olores no deseados que emiten los alimentos almacenados. La tecnología de plasma incorporada libera iones positivos y negativos en el aire. Estos iones interactúan con las sustancias olorosas*2 y las convierten en sustancias inofensivas o eliminan la gran mayoría de ellas. El mismo proceso también puede eliminar las bacterias*2 del aire. El resultado es un almacenamiento de alimentos más seguro y fresco para tu viaje.
Con dos compartimientos separados, la TB8501 de Philips puede enfriar y congelar distintos artículos al mismo tiempo. Esto ofrece cuatro combinaciones de enfriamiento y congelación, lo que te da flexibilidad sobre qué alimentos y bebidas puedes almacenar. Así, cuando estés en movimiento, tú y tus amigos podrán disfrutar tanto de bebidas y bocadillos fríos como de un helado.
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Opiniones
1. Probado y medido por un laboratorio interno.
2. Según los informes de pruebas de laboratorio, puede absorber o descomponer el 94,8 % de metilmercaptano y trimetilamina, que representan gases olorosos. La tasa antibacteriana contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus alcanza el 99,99 %.
3. Monitoreo del rango de temperatura de la caja térmica: temperatura ambiente de -22 °C. Probado por un laboratorio interno en una caja térmica vacía con una temperatura ambiente de 20 °C, y se midió la curva de caída de temperatura.
4. Fuente: Directrices de temperaturas de almacenamiento seguras para la leche materna emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), EE. UU.
5. Probado por un laboratorio interno en una caja térmica vacía a una temperatura ambiente de 20 °C. Control del tiempo de enfriamiento del compartimento más pequeño de 20 °C a 0 °C y del tiempo de congelación de 20 °C a -10 °C. Esto se aplica a la caja térmica, la caída de temperatura de su contenido variará.
6. Monitoreo de la pantalla de temperatura de la caja térmica cuando está apagada. Probado por un laboratorio interno en una caja térmica completamente cargada con una temperatura ambiente de 32 °C, que se apagó una vez que la caja alcanzó los -20 °C. Esto se aplica a la caja térmica; el cambio en la temperatura de su contenido variará.
7. Fuente de alimentación de CC para controlar el consumo de energía del modo ECO de la caja térmica. Probado por un laboratorio interno en una caja térmica vacía con una temperatura ambiente de 25 °C, ajustando la temperatura a -20 °C y midiendo el consumo de energía de 1 ciclo de trabajo. 1 semana de consumo de energía con base en una conducción de 2,2 horas por día.
8. Probada en un laboratorio interno. El compresor dejará de funcionar cuando la caja térmica se incline en un ángulo de 30°. Cuando el ángulo de inclinación sea inferior a 29° por más de un minuto, el compresor volverá a funcionar.