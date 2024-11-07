Caja térmica portátil equipada con manija y ruedas

Equipada con ruedas silenciosas de PU de 6 pulgadas y un asa plegable, es fácil mover tu serie Philips TB8000 hacia tu vehículo y desde él. Simplemente saca el asa y llévala como si fuera una pequeña maleta por el aeropuerto. El exclusivo diseño de las ruedas de 3 radios también te ayuda a mantener el equilibrio y así evitar rayones u otros daños, además de facilitar la limpieza. Las ruedas y el asa mejoradas pueden soportar una carga de 60 kg, e incluso cuando está completamente cargada, puede subir y bajar 100 escalones sin deformarse ni dañarse.*1