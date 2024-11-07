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Alimentos más frescos para un viaje más sabroso
La TB8301 de Philips es una caja térmica portátil de alta capacidad. Gracias a sus potentes zonas de congelación y enfriamiento separadas, además de una función que reduce el olor, mantiene frescos los alimentos y las bebidas. Además, está equipada con ruedas y manija, por lo que es fácil de mover.
Reducción del olor plasmática
Zonas de enfriamiento y congelación separadas
Potente control de temperatura
Gran capacidad de almacenamiento
Equipada con ruedas silenciosas de PU de 6 pulgadas y un asa plegable, es fácil mover tu serie Philips TB8000 hacia tu vehículo y desde él. Simplemente saca el asa y llévala como si fuera una pequeña maleta por el aeropuerto. El exclusivo diseño de las ruedas de 3 radios también te ayuda a mantener el equilibrio y así evitar rayones u otros daños, además de facilitar la limpieza. Las ruedas y el asa mejoradas pueden soportar una carga de 60 kg, e incluso cuando está completamente cargada, puede subir y bajar 100 escalones sin deformarse ni dañarse.*1
La TB8301 de Philips reduce eficazmente los olores no deseados que emiten los alimentos almacenados. La tecnología de plasma incorporada libera iones positivos y negativos en el aire. Estos iones interactúan con las sustancias malolientes*2, y las convierten en sustancias inofensivas o eliminan la gran mayoría de ellas. El mismo proceso también puede eliminar las bacterias*2 del aire. El resultado es un almacenamiento de alimentos más seguro y fresco para tu viaje.
Con dos compartimientos separados, la TB8301 de Philips puede enfriar y congelar distintos artículos al mismo tiempo. Esto ofrece cuatro combinaciones de enfriamiento y congelación, lo que te da flexibilidad sobre qué alimentos y bebidas puedes almacenar. Así, cuando estés en movimiento, tú y tus amigos podrán disfrutar tanto de bebidas y bocadillos fríos como de un helado.
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Opiniones
1. Probado y medido por un laboratorio interno.
2. Según los informes de pruebas de laboratorio, puede absorber o descomponer el 94,8 % de metil mercaptano y trimetilamina, que representan gases malolientes. La tasa antibacteriana contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus alcanza el 99,99 %.
3. Monitoreo del rango de temperatura de la caja térmica: temperatura ambiente a -22 °C. Analizado por un laboratorio interno en una caja térmica vacía con una temperatura ambiente de 20 °C. Se midió la curva de disminución de temperatura.
4. Fuente: Directrices de temperaturas de almacenamiento seguras para la leche materna emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), EE. UU.
5. Analizado por un laboratorio interno en una caja térmica vacía con una temperatura ambiente de 20 °C. Se monitoréo el tiempo de enfriamiento del compartimiento más pequeño de 20 °C a 0 °C y el tiempo de congelación de 20 °C a -10 °C. Esto se aplica a la caja térmica; la disminución de la temperatura de su contenido variará.
6. Monitoreo de la pantalla de temperatura de la caja térmica cuando se apaga. Probado por un laboratorio interno en una caja térmica completamente cargada con una temperatura ambiente de 32 °C. Se desactivó una vez que la caja alcanzó los -20 °C. Esto se aplica a la caja térmica. El cambio de temperatura de su contenido variará.
7. Fuente de alimentación de CC para monitorear el consumo de energía del modo ECO de la caja térmica. Prueba realizada por un laboratorio interno sobre una caja térmica vacía con una temperatura ambiente de 25 °C. Se estableció la temperatura en −20 °C y se midió el consumo de energía de 1 ciclo de trabajo. 1 semana de consumo de energía con base en una conducción de 2,2 horas al día.
8. Analizado por un laboratorio interno. El compresor dejará de funcionar cuando la caja térmica esté inclinada a un ángulo de 30°. Cuando el ángulo de inclinación sea inferior a 29° por más de un minuto, el compresor volverá a funcionar.