El recordatorio de parada y marcha ayuda a prevenir accidentes frustrantes

Cuando te quedas detenido en el tráfico, es fácil distraerte y no darte cuenta de que el automóvil de adelante se está moviendo de nuevo. Con sensores avanzados y un algoritmo de conciencia espacial, el sistema GS5101 de Philips detecta el movimiento y te avisa sobre el tráfico en movimiento. Esto te permite navegar de manera eficiente los atascos y evitar accidentes frustrantes.