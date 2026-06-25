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Ultinon ClassicCombina las luces LED con las halógenas

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3.3
| (63) Opiniones
Combina los colores con tu estilo
!Cambia los faros delanteros de tu vehículo a Philips Ultinon Classic LED y experimenta la calidez de la iluminación halógena clásica además del rendimiento de los LED! ¡Estas bombillas fáciles de instalar te permiten actualizar a los LED sin complicaciones!*
Ver todos los beneficios

Bombillas LED blancas y cálidas con estilo clásico

Combina los colores con tu estilo

  • Tipo de lámpara: H7, H18

  • Luz blanca cálida de 3500 K

  • Un 80 % más de brillo

  • Bombilla LED de ajuste fácil

  • Cantidad de bombillas: 2

Disfruta de la calidez de la luz clásica en el modelo de 3500 K

Disfruta de la calidez de la luz clásica en el modelo de 3500 K

¡Actualiza tus faros sin comprometer la apariencia! Los focos LED Ultinon Classic de Philips proyectan una elegante luz blanca cálida, comparable con la de otros faros delanteros halógenos, lo que le da a tu auto una apariencia atemporal. Haz coincidir los colores con las demás luces delanteras y, al mismo tiempo, disfruta del brillo mejorado de los LED. Experimenta la combinación perfecta de estilo clásico y tecnología moderna.

Un 80 % más de brillo para lograr una alta visibilidad**

Un 80 % más de brillo para lograr una alta visibilidad**

Las bombillas LED Ultinon Classic de Philips están diseñadas para ofrecer un haz de luz superior en comparación con las bombillas halógenas en un formato compacto y universal. Debido a que aprovechan las innovaciones más recientes en la tecnología LED, ofrecen el mismo flujo luminoso que las bombillas halógenas ECE estándar, a la vez que mejoran significativamente el rendimiento del haz con un menor consumo de energía. Con hasta un 80 % de brillo adicional**, las bombillas LED Ultinon Classic de Philips ofrecen a los conductores una mejor vista del camino, lo que facilita detectar obstáculos y conducir con seguridad.

Instalación inmediata

Instalación inmediata

Con las bombillas LED Ultinon Classic de Philips, la instalación es tan rápida y fácil que renovarlas es muy sencillo. No hay necesidad de realizar verificaciones de compatibilidad o utilizar anillos adaptadores: las bombillas LED Ultinon Classic de Philips tienen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de ajuste directo tiene el mismo tamaño que las bombillas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios estrechos. Se ajustan fácilmente y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos*.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

63

Opiniones

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Ventajas

Cumple al 100% con lo prometido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

24/04/2026

España

España

Comprador verificado

De la noche al dia.

Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.

Ventajas

muchisima luz

Contras

precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-08

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Avisos legales

  1. No cumple con las regulaciones ECE R37. Solo para uso fuera de la carretera.

  2. En comparación con el estándar mínimo legal para bombillas halógenas.

  3. Garantía de 2 años. Visite philips.com/auto-warranty para obtener más información sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips solo cubre defectos de fabricación y uso no comercial.