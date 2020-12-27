Descontinuado
LR6P16B/59
Para todos los dispositivos de alto consumo
Tus productos electrónicos, como juguetes electrónicos y dispositivos de audio portátiles, necesitan hoy en día más energía que nunca. Utilízalos durante más tiempo con las pilas alcalinas Power de Philips.
AA
Alcalina
Los símbolos universales independientes del idioma del paquete explican cómo y dónde se puede y debe utilizar la batería.
Todas las baterías pierden energía cuando no se utilizan. Te garantizamos que la batería conservará como mínimo el 80% de su energía inicial hasta la fecha de vencimiento.
Philips te ofrece una línea completa con las baterías utilizadas con más frecuencia (AA, AAA, C, D, 9V) en distintas variedades de embalaje para satisfacer todas tus necesidades.
Opiniones
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utiliza nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consulta el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.