Descontinuado
LR6P12B/97
Para todos los dispositivos de alto consumo
Tus productos electrónicos, como los juguetes y los sistema de audio portátiles, necesitan más energía que nunca. Disfrútalos por mucho más tiempo con las baterías alcalinas PowerLife.
AA
Alcalina
La tecnología alcalina proporciona la potencia que necesitan los dispositivos de alto consumo.
Todas las baterías pierden energía cuando no se utilizan. Te garantizamos que la batería conservará como mínimo el 80% de su energía inicial hasta la fecha de vencimiento.
Las baterías alcalinas son seis veces mejores que las baterías de zinc-carbono promedio.