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Power AlkalineBatería

LR6P12B/97

Para todos los dispositivos de alto consumo

Tus productos electrónicos, como los juguetes y los sistema de audio portátiles, necesitan más energía que nunca. Disfrútalos por mucho más tiempo con las baterías alcalinas PowerLife.

Ver todos los beneficios

Para todos los dispositivos de alto consumo

  • AA

  • Alcalina

Tecnología alcalina ideal para dispositivos que requieren mucha energía

La tecnología alcalina proporciona la potencia que necesitan los dispositivos de alto consumo.

La batería conserva sus propiedades hasta 5 años

Todas las baterías pierden energía cuando no se utilizan. Te garantizamos que la batería conservará como mínimo el 80% de su energía inicial hasta la fecha de vencimiento.

Las baterías alcalinas son 6 veces mejores que las de zinc-carbono promedio

Las baterías alcalinas son seis veces mejores que las baterías de zinc-carbono promedio.

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