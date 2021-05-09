Descontinuado
LR6P10BP/59
Para todos los dispositivos de alto consumo
Tus productos electrónicos, como juguetes electrónicos y dispositivos de audio portátiles, necesitan hoy en día más energía que nunca. Utilízalos durante más tiempo con las baterías alcalinas Power de Philips.
AA
Alcalina
La tecnología alcalina proporciona la potencia que necesitan los dispositivos de alto consumo.
Está garantizado que estas baterías de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, el mercurio y el plomo.
Los símbolos universales independientes del idioma del paquete explican cómo y dónde se puede y debe utilizar la batería.
Opiniones
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utiliza nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consulta el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.