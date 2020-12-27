Descontinuado
LR03P4B/59
Para todos los dispositivos de alto consumo
Tus productos electrónicos, como juguetes electrónicos y dispositivos de audio portátiles, necesitan hoy en día más energía que nunca. Utilízalos durante más tiempo con las pilas alcalinas Power de Philips.
AAA
Alcalina
Todas las baterías pierden energía cuando no se utilizan. Te garantizamos que la batería conservará como mínimo el 80% de su energía inicial hasta la fecha de vencimiento.
Los símbolos universales independientes del idioma del paquete explican cómo y dónde se puede y debe utilizar la batería.
Está garantizado que estas baterías de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, el mercurio y el plomo.
Opiniones
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utiliza nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consulta el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.