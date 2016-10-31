Descontinuado
LR03P1F/00
Para todos los dispositivos de alto consumo
Tus productos electrónicos, como juguetes electrónicos y dispositivos de audio portátiles, necesitan hoy en día más energía que nunca. Utilízalos durante más tiempo con las pilas alcalinas Power de Philips.
AAA
Alcalina
Está garantizado que estas baterías de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, el mercurio y el plomo.
Todas las baterías pierden energía cuando no se utilizan. Te garantizamos que la batería conservará como mínimo el 80% de su energía inicial hasta la fecha de vencimiento.
Philips te ofrece una línea completa con las baterías utilizadas con más frecuencia (AA, AAA, C, D, 9V) en distintas variedades de embalaje para satisfacer todas tus necesidades.
Opiniones