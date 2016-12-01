Descontinuado
LPL24X1
Ve mejor, trabaja mejor
La linterna LED para capó Philips ofrece una potente salida luminosa de 900 lúmenes para garantizar la iluminación completa del área de trabajo. Gracias a su soporte telescópico ajustable, la linterna LED para capó te permitirá iluminar cualquier motor o compartimento interior.
LED de alta calidad
Empaque de: 1
Soporte telescópico con ganchos
Diseño ultradelgado
El ángulo del haz ancho de 100° le permite centrarse en una parte específica y disfrutar de la cantidad de luz adecuada que necesita.
La carcasa resistente se diseñó para entornos laborales difíciles y cumple con IK07
Soporte flexible que se extiende desde 1,2 hasta 1,7 metros con una suave cubierta que protege la pintura del vehículo para facilitar y flexibilizar su ubicación durante el trabajo.
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Opiniones