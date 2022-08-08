300 W
5 velocidades + Turbo
Varilla para batir, gancho para amasar
Livianos
Las varillas cónicas funcionan hasta un 20 % más rápido*: cubren una superficie más grande en menos tiempo e incorporan aire en la masa para obtener una textura suave y esponjosa.
El cable se enrolla y se fija en su lugar con un clip para un almacenamiento ordenado.
La batidora viene con dos pares de varillas de acero inoxidable de alta calidad aptas para lavavajillas.
4.8
de 5
69
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
SpiderDieguito
08/08/2022
España
Comprador verificado
Conveniente y sin decepcionar
Es compacta y el turno le viene genial, no me ha fallado ni una vez. Quizá el nivel 1 es demasiado alto he probado otras que el nivel 1 es más suave.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3740/00 Amasadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3740/00 Amasadora
Arturlo
25/03/2022
España
Comprador verificado
para la casa esta muy bien
para los que hacemos cosas en la cocina bien por devoción o por obligación esta bastante bien, se limpia bien y los resultados son buenos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3745/00 Batidora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3745/00 Batidora
Oletos
07/02/2022
España
Comprador verificado
La amasadora perfecta
Ocupa poco sitio y cumple su función perfectamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3740/00 Amasadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series HR3740/00 Amasadora
Batido de 4 claras de huevo en comparación con el modelo anterior