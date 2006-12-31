HR2790/06
Jugo fresco en segundos
Con este exprimidor puede preparar riquísimos jugos de cítricos en su casa. Gracias a su diseño compacto, puede guardarse fácilmente y todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas, lo que le ahorrará tiempo.
0,5L
Compacta
Gracias a su diseño compacto, el aparato puede guardarse fácilmente en espacios pequeños y en armarios.
Ahorre espacio con el práctico sistema de almacenamiento del cable.
Mantenga el jugo fresco por más tiempo en esta jarra para jugo.
Opiniones