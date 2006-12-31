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Exprimidor de cítricos

HR2790/06

Jugo fresco en segundos

Con este exprimidor puede preparar riquísimos jugos de cítricos en su casa. Gracias a su diseño compacto, puede guardarse fácilmente y todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas, lo que le ahorrará tiempo.

Ver todos los beneficios

Jarra de 500 ml. Diseño compacto

Jugo fresco en segundos

  • 0,5L

  • Compacta

Diseño pequeño y compacto

Gracias a su diseño compacto, el aparato puede guardarse fácilmente en espacios pequeños y en armarios.

Almacenamiento del cable

Almacenamiento del cable

Ahorre espacio con el práctico sistema de almacenamiento del cable.

Jarra de jugo de 500 ml

Mantenga el jugo fresco por más tiempo en esta jarra para jugo.

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