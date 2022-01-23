Descontinuado
0,5 l
25 W
Retroceso automático
Guardacable
Jarra de jugo de 500 ml que ofrece una gran capacidad para hacer jugos
sin goteos, con un nuevo diseño de boquilla
Ahorre espacio con el práctico sistema de almacenamiento del cable debajo de la caja protectora.
4.5
de 5
48
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
Clauca09
23/01/2022
España
Comprador verificado
Mejor de lo esperado
Lo uso a diario y es rápido para limpiar. No puedo estar más encantada.
Esta reseña se realizó para Exprimidor Daily Collection HR2738/00
Esta reseña se realizó para Exprimidor Daily Collection HR2738/00
Blanca1985
23/01/2022
España
Comprador verificado
Buena relación calidad precio
Es sencillo pero a diferencia de otros que he tenido este es cómodo de limpiar y usar e incluso de guardar puesto q el cable queda bien recogido , el funcionamiento es sencillo , me gusta .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Exprimidor Viva Collection HR2744/90
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Exprimidor Viva Collection HR2744/90
Chat25
18/01/2022
España
Comprador verificado
Muy bien, y super silencioso.
Lo recomiendo a todo el mundo, funciona de maravilla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Exprimidor Avance Collection HR2752/90
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Exprimidor Avance Collection HR2752/90