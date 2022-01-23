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Descontinuado

Daily CollectionExprimidor de cítricos

HR2738/00

4.5
| (48) Opiniones | 91% ha recomendado este producto
Jugo recién exprimido de forma fácil
Con este exprimidor de cítricos podrá preparar fácilmente jugos de cítricos caseros deliciosos. Su diseño compacto facilita su almacenamiento y todas las piezas son aptas para lavavajillas, lo que le ahorrará tiempo de lavado.
Ver todos los beneficios

Apta para lavavajillas, diseño compacto

Jugo recién exprimido de forma fácil

  • 0,5 l

  • 25 W

  • Retroceso automático

  • Guardacable

Incluye jarra de jugo de 500 ml

Incluye jarra de jugo de 500 ml

Jarra de jugo de 500 ml que ofrece una gran capacidad para hacer jugos

sin goteos, con un nuevo diseño de boquilla

sin goteos, con un nuevo diseño de boquilla

sin goteos, con un nuevo diseño de boquilla

Guardacable integrado

Guardacable integrado

Ahorre espacio con el práctico sistema de almacenamiento del cable debajo de la caja protectora.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

48

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

2

23/01/2022

España

España

Comprador verificado

Mejor de lo esperado

Lo uso a diario y es rápido para limpiar. No puedo estar más encantada.

Esta reseña se realizó para Exprimidor Daily Collection HR2738/00

Esta reseña se realizó para Exprimidor Daily Collection HR2738/00

23/01/2022

España

España

Comprador verificado

Buena relación calidad precio

Es sencillo pero a diferencia de otros que he tenido este es cómodo de limpiar y usar e incluso de guardar puesto q el cable queda bien recogido , el funcionamiento es sencillo , me gusta .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Exprimidor Viva Collection HR2744/90

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Exprimidor Viva Collection HR2744/90

18/01/2022

España

España

Comprador verificado

Muy bien, y super silencioso.

Lo recomiendo a todo el mundo, funciona de maravilla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Exprimidor Avance Collection HR2752/90

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Exprimidor Avance Collection HR2752/90

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