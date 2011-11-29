Descontinuado
Jugo recién exprimido fácil de hacer
Con este exprimidor de Philips puede preparar riquísimos jugos de cítricos en su casa. Gracias a su diseño compacto, puede guardarse fácilmente y todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas, ahorrándole mucho tiempo.
0,4 L
25 W
Reversa automática
Almacenamiento del cable
Gracias a su diseño compacto, el aparato puede guardarse fácilmente en espacios pequeños y en armarios.
5.0
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
lorena
29/11/2011
España
BUENÍSIMO
ESTUPENDO DESDE EL PRIMER APARATO QUE COMPRÉ, LLEVO 3 SIEMPRE EL MISMO MODELO, MUY DURADERO Y CON UN USO MUY AGUANTADOR...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2737/70 Exprimidor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2737/70 Exprimidor
Profe Conrado
20/07/2020
Argentina
Diseño sencillo, práctico y fácil de limpiar.
En mi patio tengo dos limoneros de cuatro estaciones, y este exprimidor me facilita tomar jugo de limón diariamente, ya que lo tengo siempre sobre la mesada y lo lavo en un instante bajo la canilla de la pileta.
Ventajas
Sólido, años de uso sin problemas, facilísimo de usar y de limpiar.
Contras
No le encuentro ningún defecto ni de diseño ni de fabricación.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2737/70 Exprimidor de cítricos
Date of Use 2018-07-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2737/70 Exprimidor de cítricos
Date of Use 2018-07-19
MonitaMono01
19/07/2020
Argentina
Práctica
Hola, hace muchísimos años la tengo y es un producto que no tengo nada malo para comentar yo solo que está en mi cocina instalada.
Ventajas
Siempre me salva.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2737/70 Exprimidor de cítricos
Date of Use 2018-07-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2737/70 Exprimidor de cítricos
Date of Use 2018-07-19