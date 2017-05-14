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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
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Avance CollectionLicuadora

HR2195/00

3.2

| (22) Opiniones

El mejor licuado, sin trozos

Esta licuadora Philips con ProBlend 6 y motor de 900 W puede con todo, desde frutas y verduras a hielo. Su función de varias velocidades le permite batir, picar y cortar con la suavidad perfecta y la consistencia que desee.

Ver todos los beneficios

Tecnología ProBlend 6 para obtener resultados hasta un 50% más finos*

El mejor licuado, sin trozos

  • 900 W

  • Jarra de vidrio de 2 L

  • con espátula

  • ProBlend 6

Control de velocidad variable con pantalla iluminada

Control de velocidad variable con pantalla iluminada

Ajuste la licuadora a la velocidad que desee con esta exclusiva perilla de control.

La limpieza es fácil con la cuchilla desmontable

La limpieza es fácil con la cuchilla desmontable

La limpieza es fácil con la unidad de la cuchilla desmontable

Función programada de trituración de hielo

Función programada de trituración de hielo

El motor funcionará en una secuencia preprogramada para triturar hielo fácilmente con solo presionar un botón

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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3.2

de 5

22

Opiniones

14/05/2017

Peru

Peru

linda licuadora. Jugos y batidos sin trozos

Silenciosa. Licuado potente y rapido. He tenido varias licuadoras de diferentes marcas pero Philips es Phillips.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Licuadora

04/04/2017

Peru

Peru

Comprador verificado

Es muy práctico

Me encanta la licuadora, es de verdad silenciosa, fácil de limpiar por su diseño, licua perfecto todos los ingredientes sin dejar ningún grumo, me encanta!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Licuadora

25/10/2016

España

España

Comprador verificado

Una herramienta de cocina muy util e imprescindible.

[Employee of philipsglobal] Ahora no mal gasto mi fruta, y mis verduras. Los tomates que se van a pasar salmorejo, las uvas acaban en zumo, y así con todo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Batidora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Batidora

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Avisos legales

  1. En comparación con la licuadora HR2094 número uno de Philips