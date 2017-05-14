HR2195/00
El mejor licuado, sin trozos
Esta licuadora Philips con ProBlend 6 y motor de 900 W puede con todo, desde frutas y verduras a hielo. Su función de varias velocidades le permite batir, picar y cortar con la suavidad perfecta y la consistencia que desee.
900 W
Jarra de vidrio de 2 L
con espátula
ProBlend 6
Ajuste la licuadora a la velocidad que desee con esta exclusiva perilla de control.
La limpieza es fácil con la unidad de la cuchilla desmontable
El motor funcionará en una secuencia preprogramada para triturar hielo fácilmente con solo presionar un botón
3.2
de 5
22
Opiniones
tiocasero49
14/05/2017
Peru
linda licuadora. Jugos y batidos sin trozos
Silenciosa. Licuado potente y rapido. He tenido varias licuadoras de diferentes marcas pero Philips es Phillips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Licuadora
Luisa51172
04/04/2017
Peru
Comprador verificado
Es muy práctico
Me encanta la licuadora, es de verdad silenciosa, fácil de limpiar por su diseño, licua perfecto todos los ingredientes sin dejar ningún grumo, me encanta!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Licuadora
ferfer
25/10/2016
España
Comprador verificado
Una herramienta de cocina muy util e imprescindible.
[Employee of philipsglobal] Ahora no mal gasto mi fruta, y mis verduras. Los tomates que se van a pasar salmorejo, las uvas acaban en zumo, y así con todo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Batidora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2195/00 Batidora
En comparación con la licuadora HR2094 número uno de Philips