Descontinuado
HR2107/00
Ahora preparar alimentos y licuados frescos es más fácil
Esta Licuadora Daily Collection de Philips dispone de un motor de 400 W, jarra de 1,5 litros y una cuchilla de 4 hojas ProBlend, que se combinan para obtener unos resultados perfectos al preparar batidos y comida. Podrá batir cualquier cosa de forma sencilla.
400 W
1,5 L
Jarra de acero inoxidable
Potente motor de 400 W para licuar y mezclar fácilmente.
La robusta jarra de 1,5 litros de acero inoxidable tiene una capacidad de procesamiento de 1,25 litros.
La cuchilla recientemente diseñada mezcla y corta los ingredientes de manera efectiva y prepara un batido perfecto para usted y su familia.
Opiniones