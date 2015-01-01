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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender
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Daily CollectionLicuadora

HR2106/90

1 premio

Ahora preparar alimentos y licuados frescos es más fácil

Esta Licuadora Daily Collection de Philips dispone de un motor de 400 W, jarra de 1.5 litros y una cuchilla de 4 hojas ProBlend, que se combinan para obtener unos resultados perfectos al preparar batidos y comida. Podrá batir cualquier cosa de forma sencilla.

Ver todos los beneficios

Con una enorme potencia y una cuchilla resistente

Ahora preparar alimentos y licuados frescos es más fácil

  • 400 W

  • 1.5  l

  • Jarra de vidrio y minipicador

Potente motor de 400 W

Potente motor de 400 W

Potente motor de 400 W para licuar y mezclar fácilmente.

Cuchilla ProBlend de 4 hojas en forma de estrella para licuar y mezclar de manera eficaz

Cuchilla ProBlend de 4 hojas en forma de estrella para licuar y mezclar de manera eficaz

La cuchilla recientemente diseñada mezcla y corta los ingredientes de manera efectiva y prepara un batido perfecto para usted y su familia.

La jarra de vidrio de alta calidad evita rayaduras y olores

La jarra de vidrio de alta calidad evita rayaduras y olores

La jarra de vidrio de alta calidad evita rayaduras y olores. La jarra de 1,5 litros tiene una capacidad de procesamiento de 1,25 litros.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Imagen de VRS_AWARD-961310

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