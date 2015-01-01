Ahora preparar alimentos y licuados frescos es más fácil

Esta Licuadora Daily Collection de Philips dispone de un motor de 400 W, jarra de 1.5 litros y una cuchilla de 4 hojas ProBlend, que se combinan para obtener unos resultados perfectos al preparar batidos y comida. Podrá batir cualquier cosa de forma sencilla.