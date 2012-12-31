Descontinuado
HR2102/00
Batidos y comida frescos de manera fácil
Esta licuadora Daily Collection de Philips cuenta con un motor de 400 W, una jarra de 1,5 l y una cuchilla ProBlend 4 que se combinan para crear el resultado final perfecto en la preparación de batidos y alimentos. Facilita los licuados más difíciles.
400 W
Jarra de plástico de 1,5 l
con minipicadora
ProBlend 4
Potente motor de 400 W para licuar y mezclar fácilmente.
Evite los quiebres con esta jarra de plástico reforzado. La jarra de 1,5 litros tiene una capacidad útil de 1,25 litros.
El diseño nuevo de la cuchilla permite mezclar y cortar los ingredientes de manera eficaz para crear el batido perfecto para usted y su familia.
Opiniones