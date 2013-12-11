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Descontinuado

Daily CollectionLicuadora

HR2100/90

2.2
| (5) Opiniones
Batidos y comida frescos de manera fácil
Esta licuadora Daily Collection de Philips cuenta con un motor de 400 W, una jarra de 1,5 l y una cuchilla ProBlend 4 que se combinan para crear el resultado final perfecto en la preparación de batidos y alimentos. Facilita los licuados más difíciles.
Ver todos los beneficios

Licuadora potente con cuchilla ProBlend

Batidos y comida frescos de manera fácil

  • 400 W

  • Jarra de plástico de 1,5 l

  • 2 velocidades y función Pulse

  • ProBlend 4

Potente motor de 400 W

Potente motor de 400 W

Potente motor de 400 W para licuar y mezclar fácilmente.

Jarra de plástico resistente a roturas

Evite los quiebres con esta jarra de plástico reforzado. La jarra de 1,5 litros tiene una capacidad útil de 1,25 litros.

Cuchilla ProBlend 4 para licuar y mezclar de manera eficaz

Cuchilla ProBlend 4 para licuar y mezclar de manera eficaz

El diseño nuevo de la cuchilla permite mezclar y cortar los ingredientes de manera eficaz para crear el batido perfecto para usted y su familia.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.2

de 5

5

Opiniones

5

11/12/2013

España

España

Cumple muy bien

La verdad es que no quería gastar mucho dinero en una batidora y me decidí por esta. He de decir que la relación calidad precio es estupenda cumple perfectamente su función. Yo estoy contento con el producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora Daily Collection HR2105/00

Sí, recomiendo este producto

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13/01/2017

España

España

Cuchilla rota

Hola se nos ha roto la base de la cuchilla y no encontramos recambio Rogariamos que si hubiera nos indicaran como obtenerlo. Gracias Jaime Cabanes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora Daily Collection HR2100/00

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora Daily Collection HR2100/00

16/04/2013

España

España

Necesidad de más información

Me hubiera gustado tener un libro de instrucciones más completo, menos esquemático, más detallado, sobre las cosas que se pueden hacer con la batidora. Echo de menos algunas recetas tipo las que vienen en las ollas expres de otras marcas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora Daily Collection HR2100/00

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