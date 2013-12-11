Descontinuado
HR2100/90
400 W
Jarra de plástico de 1,5 l
2 velocidades y función Pulse
ProBlend 4
Potente motor de 400 W para licuar y mezclar fácilmente.
Evite los quiebres con esta jarra de plástico reforzado. La jarra de 1,5 litros tiene una capacidad útil de 1,25 litros.
El diseño nuevo de la cuchilla permite mezclar y cortar los ingredientes de manera eficaz para crear el batido perfecto para usted y su familia.
2.2
de 5
5
Opiniones
xoselrb
11/12/2013
España
Cumple muy bien
La verdad es que no quería gastar mucho dinero en una batidora y me decidí por esta. He de decir que la relación calidad precio es estupenda cumple perfectamente su función. Yo estoy contento con el producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Daily Collection HR2105/00
Sí, recomiendo este producto
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JCabanes
13/01/2017
España
Cuchilla rota
Hola se nos ha roto la base de la cuchilla y no encontramos recambio Rogariamos que si hubiera nos indicaran como obtenerlo. Gracias Jaime Cabanes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Daily Collection HR2100/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Daily Collection HR2100/00
cacereña
16/04/2013
España
Necesidad de más información
Me hubiera gustado tener un libro de instrucciones más completo, menos esquemático, más detallado, sobre las cosas que se pueden hacer con la batidora. Echo de menos algunas recetas tipo las que vienen en las ollas expres de otras marcas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Daily Collection HR2100/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Daily Collection HR2100/00