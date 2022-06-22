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  • Batidos y comida frescos de manera fácil
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Descontinuado

Daily CollectionLicuadora

HR2100/00

3.3
| (4) Opiniones
Batidos y comida frescos de manera fácil
Esta licuadora Daily Collection de Philips cuenta con un motor de 400 W, una jarra de 1,5 L y una cuchilla ProBlend 4 que se combinan para crear el resultado final perfecto en la preparación de batidos y alimentos. Facilita los licuados más difíciles.
Ver todos los beneficios

Licuadora potente con cuchilla ProBlend

Batidos y comida frescos de manera fácil

  • 400 W

  • Jarra de plástico de 1,5 l

  • 2 velocidades y función Pulse

  • ProBlend 4

Potente motor de 400 W

Potente motor de 400 W

Potente motor de 400 W para licuar y mezclar fácilmente.

Cuchilla ProBlend 4 para licuar y mezclar de manera eficaz

Cuchilla ProBlend 4 para licuar y mezclar de manera eficaz

El diseño nuevo de la cuchilla permite mezclar y cortar los ingredientes de manera eficaz para crear el batido perfecto para usted y su familia.

Jarra de plástico resistente a roturas

Evite los quiebres con esta jarra de plástico reforzado. La jarra de 1,5 litros tiene una capacidad útil de 1,25 litros.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

4

Opiniones

4
3

22/06/2022

Chile

Chile

Empleado de Philips

Practica

[Employee of philipsglobal] Liviana, practica y de buena potencia. Trabajo con ella todo el dia haciendo batidos, cumple su funcion al 100%

Ventajas

Practica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora

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Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora

05/04/2022

Chile

Chile

Super licuadora

La uso de forma periodica, para hacer licuados y buenos tragos. Super buena. Muy contento

Ventajas

Sencilla, diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora

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30/03/2020

Peru

Peru

Comprador verificado

El modelo que tenemos es Pro Blend 6

No hacen seguimiento al tema por el cual se les contacto

Ventajas

Es potente

Contras

La limpieza es complicada, no es fácil volver a armar la cuchilla, las patitas de jebe de la base se desprenden, obliga a que no puedas cambiar de lugar la licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2100/00 Licuadora

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