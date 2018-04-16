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  • El mejor licuado sin trozos
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Avance CollectionLicuadora

HR2097/00

4.1

| (12) Opiniones | 82% ha recomendado este producto

1 premio

El mejor licuado sin trozos

La licuadora Philips con cuchilla de 6 hojas ProBlend y motor de 800 W puede licuar casi todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función multivelocidad permite licuar, triturar y cortar para obtener un licuado perfectamente homogéneo y la consistencia que desee

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Tecnología ProBlend 6 para un resultado hasta un 50 % más fino*.

El mejor licuado sin trozos

  • 800 W

  • Jarra de acero inoxidable de 2 l

  • con espátula

  • ProBlend 6

Cuchilla de 6 hojas ProBlend para licuar y cortar eficazmente

Cuchilla de 6 hojas ProBlend para licuar y cortar eficazmente

Licuadora Philips con la innovadora tecnología ProBlend 6 para licuar frutas, cortar verduras y triturar hielo de la manera más eficaz.

Jarra de diseño exclusivo descentrada para mezclar los ingredientes de manera eficiente

Jarra de diseño exclusivo descentrada para mezclar los ingredientes de manera eficiente

La cuchilla situada fuera del centro en la jarra producirá turbulencia y mezcla de ingredientes de la forma más eficaz.

Potente motor de 800 W

Potente motor de 800 W

Esta licuadora Philips tiene un potente motor de 800 W para licuar, mezclar y triturar de manera eficaz.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-612378

Opiniones

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4.1

de 5

12

Opiniones

82%

ha recomendado este producto

16/04/2018

España

España

batidora potente

esta batidora me parece de muy facil manejo, su diseño es moderno y facil de limpiar, que es muy importante. Y el vaso es de acero inoxidable y es muy ligero. La mejor batidora de vaso que he tenido!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora Avance Collection HR2097/00

Sí, recomiendo este producto

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08/08/2017

España

España

Comprador verificado

Muy útil

Estoy muy contenta pues consigues una textura que es imposible con una batidora convencional

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora Avance Collection HR2097/00

Sí, recomiendo este producto

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21/05/2017

España

España

Bien pero

Bien pero se agradecería que la marca comercializase más accesorios para la máquina, como pueden ser jarras portátiles, filtros para smoothies y gazpacho o vasos más pequeños para triturar frutos secos, azúcar o ajos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora Avance Collection HR2097/00

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. En comparación con la licuadora número uno HR2094 de Philips