Descontinuado
El mejor licuado sin trozos
La licuadora Philips con cuchilla de 6 hojas ProBlend y motor de 800 W puede licuar casi todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función multivelocidad permite licuar, triturar y cortar para obtener un licuado perfectamente homogéneo y la consistencia que desee
800 W
Jarra de acero inoxidable de 2 l
con espátula
ProBlend 6
Licuadora Philips con la innovadora tecnología ProBlend 6 para licuar frutas, cortar verduras y triturar hielo de la manera más eficaz.
La cuchilla situada fuera del centro en la jarra producirá turbulencia y mezcla de ingredientes de la forma más eficaz.
Esta licuadora Philips tiene un potente motor de 800 W para licuar, mezclar y triturar de manera eficaz.
Premios
4.1
de 5
12
Opiniones
82%
ha recomendado este producto
arya85
16/04/2018
España
batidora potente
esta batidora me parece de muy facil manejo, su diseño es moderno y facil de limpiar, que es muy importante. Y el vaso es de acero inoxidable y es muy ligero. La mejor batidora de vaso que he tenido!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Avance Collection HR2097/00
Sí, recomiendo este producto
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Jaisa
08/08/2017
España
Comprador verificado
Muy útil
Estoy muy contenta pues consigues una textura que es imposible con una batidora convencional
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Avance Collection HR2097/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Avance Collection HR2097/00
Roman
21/05/2017
España
Bien pero
Bien pero se agradecería que la marca comercializase más accesorios para la máquina, como pueden ser jarras portátiles, filtros para smoothies y gazpacho o vasos más pequeños para triturar frutos secos, azúcar o ajos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Avance Collection HR2097/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Avance Collection HR2097/00
En comparación con la licuadora número uno HR2094 de Philips