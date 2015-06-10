Descontinuado
El mejor licuado sin trozos
La licuadora Philips con ProBlend 6 y motor de 800 W puede licuar casi todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función multivelocidad permite licuar, triturar y cortar para obtener un licuado perfectamente homogéneo y la consistencia que desee.
800 W
Jarra de vidrio de 2 l
con espátula
ProBlend 6
La cuchilla situada fuera del centro en la jarra producirá turbulencia y mezcla de ingredientes de la forma más eficaz.
Esta licuadora Philips tiene un potente motor de 800 W para licuar, mezclar y triturar de manera eficaz.
La jarra de 2 l está fabricada con vidrio de alta calidad resistente a los rayones y permite procesar ingredientes calientes.
Premios
4.0
de 5
26
Opiniones
81%
ha recomendado este producto
Angel42
10/06/2015
España
Comprador verificado
muy buen producto.
Estoy muy satisfecho se preparan muy bien las cosas bate y pica bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Batidora
Sí, recomiendo este producto
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PlatanoBaloo
16/03/2015
España
Por fin encontré una batidora de vaso decente
Después de varias marcas, incluida una americana de marca conocida que casi quema el vecindario entero y dado que tengo una licuadora Philips que es una auténtica pasada, consideré Philips también para reemplazar la innombrable batidora de vaso anterior. De momento va estupenda, se limpia bien y el vaso es grande. Espero que la conexión entre base motor y el vaso dure, es por aquí por donde mueren casi todas, cosa aparte es el tema de la potencia calidad del motor y demás. De momento perfecto, el modo hielo y smoothies es una gozada. He visto reseñas que se quejan del ruido, y para ruido el de mi anterior batidora que parecía un Boeing despegando. Señor mío. Esta no tiene nada que ver, aunque algo de ruido hacen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Batidora
Sí, recomiendo este producto
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mape
23/04/2014
España
Es lo que estaba buscando
Necesita algo así y por fin lo encontrado, es fácil de manejar y preparar los batidos de todo tipo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Batidora
Sí, recomiendo este producto
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En comparación con la licuadora número uno HR2094 de Philips