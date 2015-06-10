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Descontinuado

Avance CollectionLicuadora

HR2096/00

4

| (26) Opiniones | 81% ha recomendado este producto

1 premio

El mejor licuado sin trozos

La licuadora Philips con ProBlend 6 y motor de 800 W puede licuar casi todo, desde frutas y verduras hasta hielo. Su función multivelocidad permite licuar, triturar y cortar para obtener un licuado perfectamente homogéneo y la consistencia que desee.

Ver todos los beneficios

Tecnología ProBlend 6 para un resultado hasta un 50 % más fino*.

El mejor licuado sin trozos

  • 800 W

  • Jarra de vidrio de 2 l

  • con espátula

  • ProBlend 6

Jarra de diseño exclusivo descentrada para mezclar los ingredientes de manera eficiente

Jarra de diseño exclusivo descentrada para mezclar los ingredientes de manera eficiente

La cuchilla situada fuera del centro en la jarra producirá turbulencia y mezcla de ingredientes de la forma más eficaz.

Potente motor de 800 W

Potente motor de 800 W

Esta licuadora Philips tiene un potente motor de 800 W para licuar, mezclar y triturar de manera eficaz.

Máximo 2 l (con alimentos 1,5 l), jarra de vidrio de alta calidad

Máximo 2 l (con alimentos 1,5 l), jarra de vidrio de alta calidad

La jarra de 2 l está fabricada con vidrio de alta calidad resistente a los rayones y permite procesar ingredientes calientes.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-612378

Opiniones

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4.0

de 5

26

Opiniones

81%

ha recomendado este producto

10/06/2015

España

España

Comprador verificado

muy buen producto.

Estoy muy satisfecho se preparan muy bien las cosas bate y pica bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Batidora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Batidora

16/03/2015

España

España

Por fin encontré una batidora de vaso decente

Después de varias marcas, incluida una americana de marca conocida que casi quema el vecindario entero y dado que tengo una licuadora Philips que es una auténtica pasada, consideré Philips también para reemplazar la innombrable batidora de vaso anterior. De momento va estupenda, se limpia bien y el vaso es grande. Espero que la conexión entre base motor y el vaso dure, es por aquí por donde mueren casi todas, cosa aparte es el tema de la potencia calidad del motor y demás. De momento perfecto, el modo hielo y smoothies es una gozada. He visto reseñas que se quejan del ruido, y para ruido el de mi anterior batidora que parecía un Boeing despegando. Señor mío. Esta no tiene nada que ver, aunque algo de ruido hacen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Batidora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Batidora

23/04/2014

España

España

Es lo que estaba buscando

Necesita algo así y por fin lo encontrado, es fácil de manejar y preparar los batidos de todo tipo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Batidora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR2096/00 Batidora

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  1. En comparación con la licuadora número uno HR2094 de Philips