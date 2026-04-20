Descontinuado
Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
La licuadora HR2094/00 Philips de aluminio anodizado tiene un motor de 750 W con capacidad para prácticamente todo, desde frutas y verduras, hasta hielo. Su función de varias velocidades licúa, tritura y corta todo tipo de ingredientes.
750 W
Jarra de vidrio de 2 l
con filtro
Velocidad variable
Quite la cuchilla de la jarra para limpiarla de manera fácil y eficaz.
Pique hielo fácilmente con esta licuadora Philips con solo presionar un botón.
Ajuste la licuadora a la velocidad que desee con esta exclusiva perilla de control.
Premios
4.2
de 5
23
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
Kéffer
20/04/2026
Peru
Cuchillas
Buen día, mi tengo dos licuadoras Philips pero ambas cuchillas están desgastadas y necesito comprarlas, soy de lima, en qué tienda las puedo conseguir por favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR2094/00 Licuadora
Date of Use 2024-04-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR2094/00 Licuadora
Date of Use 2024-04-20
Bechi
24/08/2025
Peru
Buen rendimiento pero no dice país de fabricación.
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR2094/00 Licuadora
Date of Use 2023-08-24
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR2094/00 Licuadora
Date of Use 2023-08-24
Inigu
25/06/2020
España
Comprador verificado
Batidora ideal perfecto para smoothies
Tritura de forma perfecta Lo recomiendo a todos lo que quieran lograr una gran perfeccion en el triturado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Aluminium Collection HR2094/00
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Aluminium Collection HR2094/00