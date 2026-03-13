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Preparación de alimentos
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Pure Essentials Collection Licuadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HR2084/90
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Important Information Manual Philips Pure Essentials Collection Blender - English (US)
User Manual Philips Pure Essentials Collection Blender - English (US)
Todas (3)
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Cómo limpio la jarra de mi batidora Philips?
¿Cómo puedo agregar ingredientes mientas la batidora de Philips está en marcha?
Todos los ingredientes se han pegado a las paredes de la jarra y la cuchilla no llega a tocarlos.
La batidora de Philips se bloquea durante el procesamiento
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