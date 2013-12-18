Descontinuado
Haga sus preparaciones como más le guste
Licuadora con motor potente de 650 W, funciones especiales (picadora de hielo y turbo), cuchilla con filo desmontable, filtro para frutas y jarra de vidrio de 2 l de alta calidad.
650 W
Jarra de vidrio de 2 L
con filtro
Ajuste la licuadora a la velocidad que desee con esta exclusiva perilla de control.
Pique hielo fácilmente con esta licuadora Philips con solo presionar un botón.
Triture y licúe a la perfección con las cuchillas ultraafiladas y duraderas de la licuadora Philips.
4.3
de 5
6
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Pico
18/12/2013
España
Muy ...muy bueno
La tengo conmigo ya 5años y todavía funciona. Y los más importante es que puedo batir hielos..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/00 Batidora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/00 Batidora
cami
11/12/2013
España
maravillosa batidora
esta batidora es una maravilla la tengo ya hacetiempo y estoy encantada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Pure Essentials Collection HR2084/90
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora Pure Essentials Collection HR2084/90
LUSASO123
15/05/2012
España
Lo mejor que hai en el mercado
Con este producto disfrutaras del mejor gazpacho. en este verano. Ademas de licuar cualquier producto en un pariquete.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/00 Batidora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/00 Batidora