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Descontinuado

Pure Essentials CollectionLicuadora

HR2084/00

4.3

| (6) Opiniones | 83% ha recomendado este producto

Haga sus preparaciones como más le guste

Licuadora con motor potente de 650 W, funciones especiales (picadora de hielo y turbo), cuchilla con filo desmontable, filtro para frutas y jarra de vidrio de 2 l de alta calidad.

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  • 650 W

  • Jarra de vidrio de 2 L

  • con filtro

Control de varias velocidades

Control de varias velocidades

Ajuste la licuadora a la velocidad que desee con esta exclusiva perilla de control.

Botón para triturar hielo

Botón para triturar hielo

Pique hielo fácilmente con esta licuadora Philips con solo presionar un botón.

Cuchillas con filo de sierra duraderas

Cuchillas con filo de sierra duraderas

Triture y licúe a la perfección con las cuchillas ultraafiladas y duraderas de la licuadora Philips.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

6

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

2
1

18/12/2013

España

España

Muy ...muy bueno

La tengo conmigo ya 5años y todavía funciona. Y los más importante es que puedo batir hielos..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/00 Batidora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/00 Batidora

11/12/2013

España

España

maravillosa batidora

esta batidora es una maravilla la tengo ya hacetiempo y estoy encantada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora Pure Essentials Collection HR2084/90

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora Pure Essentials Collection HR2084/90

15/05/2012

España

España

Lo mejor que hai en el mercado

Con este producto disfrutaras del mejor gazpacho. en este verano. Ademas de licuar cualquier producto en un pariquete.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/00 Batidora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/00 Batidora

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