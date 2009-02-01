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Descontinuado

Licuadora compacta

HR2024/70

Ideal para todo tipo de cocinas

La licuadora más compacta y completa del mercado. Ocupa la mitad del espacio porque la jarra encaja sobre la base. El motor de 400 W y la cuchilla de 5 hojas ofrecen un rendimiento excelente.

Ver todos los beneficios

Diseño que facilita el guardado

Ideal para todo tipo de cocinas

  • 400 W

  • 1,75 L, jarra plástica

  • con filtro

  • Fácil almacenamiento

Guarde la jarra sobre la base

Guarde la jarra sobre la base

Ocupa la mitad del espacio de almacenamiento que las licuadoras normales, ya que la jarra se ajusta a la base.

Jarra resistente a roturas

Jarra resistente a roturas

Evite los quiebres con esta jarra de plástico reforzado.

Almacenamiento del cable

Almacenamiento del cable

Almacenamiento del cable en la carcasa para un almacenamiento práctico de la licuadora en la cocina.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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