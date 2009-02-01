Descontinuado
HR2024/70
Ideal para todo tipo de cocinas
La licuadora más compacta y completa del mercado. Ocupa la mitad del espacio porque la jarra encaja sobre la base. El motor de 400 W y la cuchilla de 5 hojas ofrecen un rendimiento excelente.
400 W
1,75 L, jarra plástica
con filtro
Fácil almacenamiento
Ocupa la mitad del espacio de almacenamiento que las licuadoras normales, ya que la jarra se ajusta a la base.
Evite los quiebres con esta jarra de plástico reforzado.
Almacenamiento del cable en la carcasa para un almacenamiento práctico de la licuadora en la cocina.
Opiniones