Descontinuado
HR2011/70
Licuar ahora es mucho más fácil
Esta licuadora de Philips tiene un motor de 350 W, una jarra de 1,5 L y una cuchilla de 5 hojas para obtener excelentes resultados. Licuar ahora es mucho más fácil.
350 W
Jarra de vidrio de 2 L
con molinillo
2 velocidades y pulso
Pique, corte en cubos y empalme sin esfuerzo gracias a la cuchilla dentada de 5 hojas.
Procese en diferentes velocidades y en diferentes grados con distintas opciones de ajuste.
Utilice el accesorio triturador de esta licuadora Philips para moler en segundos ingredientes húmedos y secos, como granos de café, hierbas secas, chile y pimienta.
Opiniones