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Descontinuado

Daily CollectionLicuadora

HR2011/70

Licuar ahora es mucho más fácil

Esta licuadora de Philips tiene un motor de 350 W, una jarra de 1,5 L y una cuchilla de 5 hojas para obtener excelentes resultados. Licuar ahora es mucho más fácil.

Ver todos los beneficios

Licuadora con cuchilla de 5 hojas y motor de 350 W

Licuar ahora es mucho más fácil

  • 350 W

  • Jarra de vidrio de 2 L

  • con molinillo

  • 2 velocidades y pulso

Cuchilla dentada

Cuchilla dentada

Pique, corte en cubos y empalme sin esfuerzo gracias a la cuchilla dentada de 5 hojas.

Varias velocidades

Procese en diferentes velocidades y en diferentes grados con distintas opciones de ajuste.

Triturador para moler los ingredientes en segundos

Triturador para moler los ingredientes en segundos

Utilice el accesorio triturador de esta licuadora Philips para moler en segundos ingredientes húmedos y secos, como granos de café, hierbas secas, chile y pimienta.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

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