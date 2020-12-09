Descontinuado
Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
Extractor de jugo HR1861/00 de Philips de aluminio anodizado con un exclusivo filtro de micromalla, motor de 700 W, tubo de entrada extra grande, depósito de pulpa de 2 L y una elegante jarra para jugo de 1,25 L.
700 W
2 L
Tubo extragrande
El tubo de entrada extragrande permite introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de rebanarlas ni cortarlas.
El contenedor de pulpa de 2 l y la jarra para jugo de 1,5 l le permiten preparar más jugo de una sola vez.
4.9
de 5
14
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
C64PCM
09/12/2020
España
My juice extractor
Bought mainly for extracting grape juice for wine making. Looks good. Served well for many years. Easy to use easy to clean and great juice extractor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Licuadora
LM8894,,
24/04/2020
España
Empleado de Philips
Extrae el máximo de jugo sin apenas esfuerzo.
[Employee of philipsglobal] Gracias a su gran orificio de entrada, se puede meter incluso fruta entera, Muy potente y con varias velocidades.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Licuadora
NicTAP
07/08/2020
Argentina
Genial
Excelente, práctica, para disfrutar en cualquier momento del día de un buen zumo nutritivo
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Juguera
Date of Use 2018-08-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Juguera
Date of Use 2018-08-06