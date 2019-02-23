Descontinuado
QuickClean
1,5 l, tubo M
500 W
Antigoteo
Con solo la mitad del tamaño*, esta juguera ocupa un espacio reducido. Puede dejarla en la encimera de su cocina o guardarla fácilmente.
Puede preparar hasta 1,5 l de jugo de una sola vez sin la necesidad de vaciar el contenedor de pulpa.
Esta juguera le permite utilizar su vaso incorporado (altura máx. de 12 cm). Colóquelo directamente bajo el grifo integrado y estará listo para preparar jugos.
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
RunpoxiruN
23/02/2019
Argentina
Este producto conserva una buena relación costo/beneficio
La Procesadora Philips ocupa poco espacio y con ella se pueden efectuar hasta 32 funciones distintas. Rebanar,batir picar, amasar, exprimir, licuar. Es liviana, fácil de ensamblar y lavar. Aun no utilice todas los accesorios, pero no va a faltar oportunidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/00 Juicer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/00 Juicer
Lilimontes
21/02/2019
Argentina
Cubre mis necesidades
Compre el producto en una tienda departamental a muy buen precio y estaba cubriendo mis necesidades solo que al momento de lavarlo lo rompí de la pieza que sujeta la tapa Necesito saber si tiene refacciones
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/00 Juicer
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/00 Juicer
En comparación con la juguera Avance Collection HR1869/70, HR1869/71 y HR1869/73