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  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
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Descontinuado

Viva CollectionJuguera

HR1836/00

4.5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
Todo lo que espera de una juguera: alta capacidad de extracción de jugo y limpieza en 1 minuto con un diseño compacto que ocupa la mitad.* Disfrute de un saludable jugo casero todos los días.
Ver todos los beneficios

Todo en un diseño compacto

Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

  • QuickClean

  • 1,5 l, tubo M

  • 500 W

  • Antigoteo

Juguera compacta siempre a la mano en la encimera de su cocina

Con solo la mitad del tamaño*, esta juguera ocupa un espacio reducido. Puede dejarla en la encimera de su cocina o guardarla fácilmente.

Exprima hasta 1,5 l de jugo de una sola vez

Exprima hasta 1,5 l de jugo de una sola vez

Puede preparar hasta 1,5 l de jugo de una sola vez sin la necesidad de vaciar el contenedor de pulpa.

Jugo servido directamente en su vaso

Esta juguera le permite utilizar su vaso incorporado (altura máx. de 12 cm). Colóquelo directamente bajo el grifo integrado y estará listo para preparar jugos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

23/02/2019

Argentina

Argentina

Este producto conserva una buena relación costo/beneficio

La Procesadora Philips ocupa poco espacio y con ella se pueden efectuar hasta 32 funciones distintas. Rebanar,batir picar, amasar, exprimir, licuar. Es liviana, fácil de ensamblar y lavar. Aun no utilice todas los accesorios, pero no va a faltar oportunidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/00 Juicer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/00 Juicer

21/02/2019

Argentina

Argentina

Cubre mis necesidades

Compre el producto en una tienda departamental a muy buen precio y estaba cubriendo mis necesidades solo que al momento de lavarlo lo rompí de la pieza que sujeta la tapa Necesito saber si tiene refacciones

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/00 Juicer

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1836/00 Juicer

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Avisos legales

  1. En comparación con la juguera Avance Collection HR1869/70, HR1869/71 y HR1869/73