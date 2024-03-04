500 W
QuickClean
1,5 l
Antigoteo
Con solo la mitad del tamaño*, esta juguera ocupa un espacio reducido. Puede dejarla en la encimera de su cocina o guardarla fácilmente.
Esta juguera le permite utilizar su vaso incorporado (altura máx. de 12 cm). Colóquelo directamente bajo el grifo integrado y estará listo para preparar jugos.
Puede preparar hasta 1,5 l de jugo de una sola vez sin la necesidad de vaciar el contenedor de pulpa.
4.8
de 5
13
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Oso 51
04/03/2024
Chile
Comprador verificado
Saca jugo
Me gustó para lo que me interesaba que era extracción de jugo de zanahoria, voy por la más grande de capacidad excelente producto precio calidad gracias
Ventajas
Sirve para lo específico que quería
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera
Zalzamo
24/11/2017
Chile
Excelente
Hace poco que la compré, pero hasta ahora estoy muy contenta con los resultados. Fácil y rápido de usar, y sobre todo de limpiar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera
Dago
02/03/2017
Chile
Excelente producto
Excelente producto, fácil de usar ,rápido en la preparación de zumos y los más importante muy fácil de lavar y se guarda incluso en su propia caja.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1832/00 Juguera
En comparación con la juguera Avance Collection HR1869/70, HR1869/71 y HR1869/73