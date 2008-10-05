ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Jugo hecho en casa, fácilmente
  • Jugo hecho en casa, fácilmente
  • Jugo hecho en casa, fácilmente
  • Jugo hecho en casa, fácilmente
  • Jugo hecho en casa, fácilmente
  • Jugo hecho en casa, fácilmente
  • Jugo hecho en casa, fácilmente
  • Jugo hecho en casa, fácilmente
  • Jugo hecho en casa, fácilmente
  • Jugo hecho en casa, fácilmente
  • Jugo hecho en casa, fácilmente
  • Jugo hecho en casa, fácilmente

Descontinuado

Daily CollectionExtractor de jugos

HR1810/70

Jugo hecho en casa, fácilmente

Con este extractor de jugo HR1810/70 de Philips puede hacer fácilmente jugos de frutas frescos y deliciosos. Gracias a su diseño compacto es muy fácil de guardar.

Ver todos los beneficios

Extractor de jugo compacto para guardar fácilmente

Jugo hecho en casa, fácilmente

  • 220 W

  • 0,75 L

  • Tubo regular

Filtro de micromalla para extraer más jugo

Filtro de micromalla para extraer más jugo

La juguera Philips tiene un filtro de micromalla para extraer más jugo.

Diseño compacto

Diseño compacto

Gracias a su diseño compacto, el aparato puede guardarse fácilmente en espacios pequeños y en armarios.

Prepare jugos sin interrupciones con el depósito de pulpa desmontable de 750 ml

Prepare jugos sin interrupciones con el depósito de pulpa desmontable de 750 ml

Prepare jugos sin interrupciones con el depósito de pulpa desmontable de 750 ml.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.