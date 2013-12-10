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Descontinuado

Viva CollectionLicuadora manual

HR1617/00

4.2
| (6) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Disfrute de comidas y bebidas caseras cuando quiera
La licuadora manual HR1617/00 de Philips combina una potencia de 650 W con una cuchilla de doble acción y varias posiciones de velocidad, proporcionando excelentes resultados en unos segundos. Nunca había sido tan fácil preparar comida casera deliciosa y sana.
Ver todos los beneficios

Licúe, pique y bata a cualquier velocidad

Disfrute de comidas y bebidas caseras cuando quiera

  • 650 W, varilla de metal

  • Cuchillo de doble acción

  • Vaso medidor 1,7 L, picad. XL, batidora

  • 16 velocidades y turbo

Seleccione la velocidad óptima para todo tipo de ingredientes

Seleccione la velocidad óptima para todo tipo de ingredientes

Con 16 ajustes de velocidad, puede seleccionar la velocidad óptima para todo tipo de ingredientes, lo que permite obtener la consistencia preferida o resultados de licuado más suaves.

Botón turbo extrapotente para los ingredientes más duros

Botón turbo extrapotente para los ingredientes más duros

Para los ingredientes más duros.

Hoja de doble acción

Hoja de doble acción

La cuchilla de doble acción de la licuadora manual de Philips corta horizontal y verticalmente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

6

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

3
2

10/12/2013

España

España

Muy buen porducto

Compramos en casa este producto y funciona a las mil maravillas, puedes picar, triturar lo que sea en un momento y las varillas para montar un aliado para la repostería

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1617/00 Batidora de mano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1617/00 Batidora de mano

05/12/2013

España

España

Producto con 3 accesorios muy útiles

Decidi comprarme esta batidora y la verdad es que estoy muy contenta con ella por su gran potencia y sobretodo por sus tres accesorios, su picadora muy práctica y fácil de limpiar , su barilla para montar (ideal para reposteria) y su jarra de gran capacidad muy útil si quieres hacer pures ya que puedes prepararlos en ella y también guardarlos en el frigorífico e incluso servirlos posteriormente, muy buena idea.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1617/00 Batidora de mano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1617/00 Batidora de mano

21/07/2013

España

España

Muy buen Producto.

Muy satisfecha con el funcionamiento,necesita poco tiempo para dejarlo todo perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1617/00 Batidora de mano

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1617/00 Batidora de mano

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