Descontinuado
650 W, varilla de metal
Cuchillo de doble acción
Vaso medidor 1,7 L, picad. XL, batidora
16 velocidades y turbo
Con 16 ajustes de velocidad, puede seleccionar la velocidad óptima para todo tipo de ingredientes, lo que permite obtener la consistencia preferida o resultados de licuado más suaves.
Para los ingredientes más duros.
La cuchilla de doble acción de la licuadora manual de Philips corta horizontal y verticalmente.
4.2
de 5
6
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Nuria82
10/12/2013
España
Muy buen porducto
Compramos en casa este producto y funciona a las mil maravillas, puedes picar, triturar lo que sea en un momento y las varillas para montar un aliado para la repostería
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1617/00 Batidora de mano
Sí, recomiendo este producto
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Tresdetres
05/12/2013
España
Producto con 3 accesorios muy útiles
Decidi comprarme esta batidora y la verdad es que estoy muy contenta con ella por su gran potencia y sobretodo por sus tres accesorios, su picadora muy práctica y fácil de limpiar , su barilla para montar (ideal para reposteria) y su jarra de gran capacidad muy útil si quieres hacer pures ya que puedes prepararlos en ella y también guardarlos en el frigorífico e incluso servirlos posteriormente, muy buena idea.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1617/00 Batidora de mano
Sí, recomiendo este producto
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crismajecris
21/07/2013
España
Muy buen Producto.
Muy satisfecha con el funcionamiento,necesita poco tiempo para dejarlo todo perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1617/00 Batidora de mano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1617/00 Batidora de mano