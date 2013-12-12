Descontinuado
HR1613/00
Disfrute de comidas y bebidas caseras cuando quiera
La licuadora manual de Philips combina una potencia de 650 W con una cuchilla de doble acción y varias posiciones de velocidad, proporcionando excelentes resultados en unos segundos. Nunca había sido tan fácil preparar comida casera deliciosa y sana.
650 W, varilla de plástico
Cuchillo de doble acción
Vaso medidor 1,7 L, picad. XL, batidora
16 velocidades y turbo
Con 16 ajustes de velocidad, puede seleccionar la velocidad óptima para todo tipo de ingredientes, lo que permite obtener la consistencia preferida o resultados de licuado más suaves.
Para los ingredientes más duros.
3.0
de 5
3
Opiniones
Fdez123456
12/12/2013
España
Muy buena!
Es una batidora compacta que no ocupa mucho espacio a pesar de sus accesorios, que son una maravilla. Es muy facil de limpiar y funciona genial. Estoy muy contenta con la marca Philips!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1613/00 Batidora de mano
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1613/00 Batidora de mano
hetoyez
26/07/2021
Chile
dejo de funcionar
esperaba mucho mas de esta minipimer ya que por ser philips deberia ser mejor
Ventajas
impeque mientras funcionó
Contras
decepcion por que la cuide mucho e igual de repente dejo de funcionar y ahi quedó
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1613/00 Licuadora manual
Date of Use 2021-01-26
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Date of Use 2021-01-26
Pacita
02/01/2016
Chile
Sólo duró 2 meses
El pequeño jarro para picar sólo duró dos meses pique algo que era fácil como un par de salchichas cocidas para hacer una pasta y no me funcionaron los cuchillos quede bastante decepcionada ya que le quise copiar a mi hermana la licuadora ya que a ella le había salido excelente triste por el producto me tenía bastante contenta hasta el momento que se arruinó.
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1613/00 Licuadora manual
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