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  • Comida casera saludable, más fácil
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Descontinuado

Daily CollectionMixer

HR1603/00

Comida casera saludable, más fácil
La licuadora manual Philips Daily Collection combina una potencia de 550 W con una pata mezcladora, una picadora y un batidor diseñados de manera única. Mezcla de manera totalmente uniforme las sopas, corta especias y bate crema. ¡Preparar comida saludable nunca fue tan sencillo!
Ver todos los beneficios

para sopas licuadas y crema batida a la perfección, y mucho más

Comida casera saludable, más fácil

  • Barra plástica de 550 W

  • ProMix

  • Vaso de 0,5 l, picadora y batidor

  • Una velocidad

Óptimo flujo de alimentos y rendimiento de mezclado

Óptimo flujo de alimentos y rendimiento de mezclado

Desarrollado junto con la prestigiosa Universidad de Stuttgart, Philips ProMix es una tecnología única y avanzada que utiliza una forma triangular específica para crear un flujo de alimentos óptimo y el máximo rendimiento para un licuado más rápido y uniforme.

Sistema de liberación con 2 botones para quitar fácilmente la varilla de mezclado

Sistema de liberación con 2 botones para quitar fácilmente la varilla de mezclado

Con el sistema de liberación de 2 botones de la batidora de mano de Philips, es fácil quitar la varilla de mezclado para facilitar la limpieza.

Un solo interruptor

Un solo interruptor

Un solo interruptor para un uso fácil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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