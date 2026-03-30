Descontinuado
HR1603/00
Barra plástica de 550 W
ProMix
Vaso de 0,5 l, picadora y batidor
Una velocidad
Desarrollado junto con la prestigiosa Universidad de Stuttgart, Philips ProMix es una tecnología única y avanzada que utiliza una forma triangular específica para crear un flujo de alimentos óptimo y el máximo rendimiento para un licuado más rápido y uniforme.
Con el sistema de liberación de 2 botones de la batidora de mano de Philips, es fácil quitar la varilla de mezclado para facilitar la limpieza.
Un solo interruptor para un uso fácil.
Opiniones