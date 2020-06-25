Descontinuado
550 W, varilla de plástico
ProMix
1 velocidad
Desarrollado junto con la prestigiosa Universidad de Stuttgart, Philips ProMix es una tecnología única y avanzada que utiliza una forma triangular específica para crear un flujo de alimentos óptimo y el máximo rendimiento para un licuado más rápido y uniforme.
Con el sistema de liberación de 2 botones de la batidora de mano de Philips, es fácil quitar la varilla de mezclado para facilitar la limpieza.
Un solo interruptor para un uso fácil.
3.9
de 5
89
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Carmin
25/06/2020
Chile
Excelente potencia
Tengo este producto hace más de un año y estoy muy satisfecha, tiene una gran potencia, he hecho mantequilla de maní en el recipiente sin problemas. La licuadora resiste perfecto el calor para sumergirla en la preparacion de sopas y cremas. Es mi accesorio de cocina favorito.
Ventajas
Super potente
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual
Karlihg
12/06/2020
Chile
Excelente para hacer mantequilla de frutos secos
Sirve para moler cualquier fruto seco, papillas de bebe, hacer un bizcocho y hasta picar cebolla
Ventajas
Económica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual
Valeo
12/06/2020
Chile
Maravillosa
Funciona perfectamente. Incluso la he comprado más de una vez para regalarla. Sus cuchillas son buenísimas y la potencia que tiene el procesador es ideal para muchas preparaciones. También es muy fácil de lavar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual