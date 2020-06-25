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  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil

Descontinuado

Daily CollectionLicuadora manual

HR1600/00

3.9
| (89) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
La licuadora manual Daily Collection de Philips combina un motor de 550 watts con un brazo batidor de diseño exclusivo, que ofrecen unos resultados maravillosos para sopas, purés y batidos. Preparar comida sana nunca había sido tan fácil.
Ver todos los beneficios

Para preparar sopas, puré y batidos perfectos

Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil

  • 550 W, varilla de plástico

  • ProMix

  • 1 velocidad

Óptimo flujo de alimentos y rendimiento de mezclado

Óptimo flujo de alimentos y rendimiento de mezclado

Desarrollado junto con la prestigiosa Universidad de Stuttgart, Philips ProMix es una tecnología única y avanzada que utiliza una forma triangular específica para crear un flujo de alimentos óptimo y el máximo rendimiento para un licuado más rápido y uniforme.

Sistema de liberación con 2 botones para quitar fácilmente la varilla de mezclado

Sistema de liberación con 2 botones para quitar fácilmente la varilla de mezclado

Con el sistema de liberación de 2 botones de la batidora de mano de Philips, es fácil quitar la varilla de mezclado para facilitar la limpieza.

Un solo interruptor

Un solo interruptor

Un solo interruptor para un uso fácil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.9

de 5

89

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

25/06/2020

Chile

Chile

Excelente potencia

Tengo este producto hace más de un año y estoy muy satisfecha, tiene una gran potencia, he hecho mantequilla de maní en el recipiente sin problemas. La licuadora resiste perfecto el calor para sumergirla en la preparacion de sopas y cremas. Es mi accesorio de cocina favorito.

Ventajas

Super potente

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual

12/06/2020

Chile

Chile

Excelente para hacer mantequilla de frutos secos

Sirve para moler cualquier fruto seco, papillas de bebe, hacer un bizcocho y hasta picar cebolla

Ventajas

Económica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual

12/06/2020

Chile

Chile

Maravillosa

Funciona perfectamente. Incluso la he comprado más de una vez para regalarla. Sus cuchillas son buenísimas y la potencia que tiene el procesador es ideal para muchas preparaciones. También es muy fácil de lavar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1627/00 Licuadora manual

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