Descontinuado
HR1456/70
Mezclas preparadas de forma fácil y divertida
La batidora Philips lo ayuda a preparar deliciosas tartas, pasteles y panes caseros. Su potente motor de 175 W y sus 5 velocidades, junto con sus surtidos accesorios para batir y los ganchos de amasado harán que mezclar sea fácil y divertido.
300 W
5 velocidades y turbo
Batidores de acero inoxidable
Accesorios p/ batir ingredientes duros
Múltiples velocidades y función turbo para obtener resultados perfectos.
Un par de batidores y ganchos para amasar de acero inoxidable para su batidora Philips, que le permitirá que todas sus recetas se batan/mezclen y amasen a la perfección.
Clip para guardar cables para mantener su cocina ordenada.
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