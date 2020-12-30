ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70

Descontinuado

Daily CollectionBatidora de mano

HR1456/70

Mezclas preparadas de forma fácil y divertida

La batidora Philips lo ayuda a preparar deliciosas tartas, pasteles y panes caseros. Su potente motor de 175 W y sus 5 velocidades, junto con sus surtidos accesorios para batir y los ganchos de amasado harán que mezclar sea fácil y divertido.

Ver todos los beneficios

Batidora para postres y pasteles caseros deliciosos

Mezclas preparadas de forma fácil y divertida

  • 300 W

  • 5 velocidades y turbo

  • Batidores de acero inoxidable

  • Accesorios p/ batir ingredientes duros

Múltiples velocidades y función turbo

Múltiples velocidades y función turbo

Múltiples velocidades y función turbo para obtener resultados perfectos.

Varillas batidoras y ganchos para amasar incluidos

Varillas batidoras y ganchos para amasar incluidos

Un par de batidores y ganchos para amasar de acero inoxidable para su batidora Philips, que le permitirá que todas sus recetas se batan/mezclen y amasen a la perfección.

Clip para guardar cables

Clip para guardar cables

Clip para guardar cables para mantener su cocina ordenada.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.