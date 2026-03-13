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Preparación de alimentos
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Daily Collection Licuadora manual
Descontinuado
Asistencia técnica
HR1363/00
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User Manual Philips Daily Collection Hand blender
Todas (11)
¿Pueden dañar los ingredientes duros mi batidora de mano de Philips?
¿Puedo sustituir la unidad de cuchillas de la batidora de mano de Philips?
¿Puedo picar cubitos de hielo con mi batidora de mano de Philips?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Dónde está el número de serie de mi batidora de mano Philips?
Las cebollas quedan como una pulpa húmeda con la picadora de Philips.
La unidad de cuchillas de la picadora de Philips no se ajusta del todo en la clavija.
La batidora de mano Philips no bate como debería
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