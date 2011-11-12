Descontinuado
HR1361/00
Para disfrutar excelentes comidas caseras en segundos
La batidora de varilla de Philips tiene una potencia de 600 W y una cuchilla de doble acción para obtener resultados perfectos en segundos. Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan fácil.
600 W
Varilla plástica
Vaso
Para licuar los alimentos en segundos.
La cuchilla de doble acción de la batidora de varilla de Philips corta de forma horizontal y vertical.
La batidora de varilla de Philips tiene un botón turbo muy potente para los ingredientes más duros.
3.3
de 5
4
Opiniones
chapolox
12/11/2011
España
Una buena compra facil de utilizar
un producto exelente!!!! lo recomiento trabaja tanto con alimentos calientes y frios, no pierde su eficacia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Batidora de mano Daily Collection HR1361/00
Sí, recomiendo este producto
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N3crop0lis
21/08/2016
España
Buena
Llevo con ella 4 años y no me ha dado ningún problema de motor ni nada. El problema ahora es que se me ha roto el brazo y no sé dónde encontrar otro. Por lo demás va perfecta
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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30estrellas
04/05/2014
España
no me ha dado buen resultado
Se ha despegado la parte de abajo donde esta la cuchilla de la base, la compre hace 10 meses y la he tenido que tirar, porque probe a pegarla varias veces y se despegaba cada vez que la usaba. Es verdad que es potente y funcionaba bien, además la usaba mucho, pero no la puedo recomendar. El vaso también se me rajo hace tiempo.
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