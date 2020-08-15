Descontinuado
Prepare sus comidas como más le gusta
La batidora de mano de Philips utiliza una potencia de 300 W y una cuchilla de doble acción para obtener exquisitas sopas, purés y batidos. Prepare sus comidas como más le gusta.
300 W
barra de metal
con vaso y accesorio picador
Potente motor de 300 W para gran variedad de ingredientes
4.9
de 5
15
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
AgusZubi
15/08/2020
Argentina
Excelente calidad y múltiples usos
Es un muy buen producto, la usamos prácticamente todos los días y es súper eficiente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1357/05 mixer
Date of Use 2019-08-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1357/05 mixer
Date of Use 2019-08-14
Kaviba
14/08/2020
Argentina
Todavia anda
Hace años que lo tengo (mas de 10 años)y se lo he prestado a mi hermano varias veces y aun asi anda perfecto
Ventajas
Aguante y brazo metalico
Contras
Se rompio el plastico de las cuchillas del procesador pero tiene sus años
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1357/05 mixer
Date of Use 2018-08-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1357/05 mixer
Date of Use 2018-08-14
Lapeti
02/08/2020
Argentina
Comodidad y resistencia
Recomiendo para realizar todo tipo de sopas, purés y batidos.
Ventajas
Manejo y comodidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1357/05 mixer
Date of Use 2020-07-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1357/05 mixer
Date of Use 2020-07-02