Descontinuado
Flex & Float y cabezales CloseCut
35+ min de uso sin cable/1 h de carga
Cortapatillas desplegable
Las cuchillas CloseCut se han diseñado con precisión para ofrecerte siempre un afeitado rápido y al ras. Las duraderas cuchillas autoafilables no se desgastan para garantizar que la afeitada se mantenga rápida y eficaz.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave
Obtendrás más de 35 minutos de tiempo de uso, que corresponden a 14 afeitadas después de cargarlo por 1 hora. Conéctalo 3 minutos y obtendrás suficiente energía para una afeitada.
4.0
de 5
188
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Panasonic2017
03/10/2017
Peru
Fácil de usar
Producto de mi agrado Posee un rendimiento extraordinario y suave al afeitar, carga en una hora y tengo para 30 minutos, suficiente para mi, Exelente...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6996/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6996/16 Afeitadora eléctrica en seco
Justi
29/09/2017
Peru
Satisfecho con el producto y servicio.
Buen producto, fácil de utilizar y darle su mantenimiento (limpieza), y, sobre todo amplia información y excelente servicio. Conforme con mi compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco
JLAC
14/05/2016
Peru
Comprador verificado
Mucho mejor diseño.
Este ultimo diseño es una mejora enorme en los últimos 17 años. El afeitado es mejor, mas rápido y mas profundo. Realmente me sorprendió este económico modelo. Vendo usando durante 46 años maquinas afeitadoras Philips. En ese lapso, hace 38 años aproximadamente, probé otra marca por un par de meses sin convencerme retornando a Philips. El promedio de uso de una afeitadora Philips es de 7 años. Luego me compro otra por cambio tecnológico. La ultima maquina que he usado y esta activa todavía es la que es impermeable, se puede usar con agua y para limpiarla también. En este modelo no se puede, pero como trabaja muy bien, vale la pena el esfuerzo para la limpieza en seco. Al comprar esta nueva afeitadora me olvide que yo uso el cortador de patillas a veces, por distracción no compre el modelo que tiene ese dispositivo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.