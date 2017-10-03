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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
  • Afeitada al ras, incluso en el cuello

Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6996/16

4
| (188) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Afeitada al ras, incluso en el cuello
Un afeitado cómodo, al ras y a un precio razonable. El sistema Flex & Float se combina con las cuchillas CloseCut y garantizan un afeitado cómodo y al ras.
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La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

Cuchillas CloseCut

Afeitada al ras, incluso en el cuello

  • Flex & Float y cabezales CloseCut

  • 35+ min de uso sin cable/1 h de carga

  • Cortapatillas desplegable

Con las duraderas cuchillas autoafilables CloseCut para una afeitada al ras

Con las duraderas cuchillas autoafilables CloseCut para una afeitada al ras

Las cuchillas CloseCut se han diseñado con precisión para ofrecerte siempre un afeitado rápido y al ras. Las duraderas cuchillas autoafilables no se desgastan para garantizar que la afeitada se mantenga rápida y eficaz.

Flex & Float se ajusta a las curvas del cuello y el rostro

Flex & Float se ajusta a las curvas del cuello y el rostro

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave

Más de 35 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Más de 35 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Obtendrás más de 35 minutos de tiempo de uso, que corresponden a 14 afeitadas después de cargarlo por 1 hora. Conéctalo 3 minutos y obtendrás suficiente energía para una afeitada.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.0

de 5

188

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

03/10/2017

Peru

Peru

Fácil de usar

Producto de mi agrado Posee un rendimiento extraordinario y suave al afeitar, carga en una hora y tengo para 30 minutos, suficiente para mi, Exelente...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6996/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6996/16 Afeitadora eléctrica en seco

29/09/2017

Peru

Peru

Satisfecho con el producto y servicio.

Buen producto, fácil de utilizar y darle su mantenimiento (limpieza), y, sobre todo amplia información y excelente servicio. Conforme con mi compra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco

14/05/2016

Peru

Peru

Comprador verificado

Mucho mejor diseño.

Este ultimo diseño es una mejora enorme en los últimos 17 años. El afeitado es mejor, mas rápido y mas profundo. Realmente me sorprendió este económico modelo. Vendo usando durante 46 años maquinas afeitadoras Philips. En ese lapso, hace 38 años aproximadamente, probé otra marca por un par de meses sin convencerme retornando a Philips. El promedio de uso de una afeitadora Philips es de 7 años. Luego me compro otra por cambio tecnológico. La ultima maquina que he usado y esta activa todavía es la que es impermeable, se puede usar con agua y para limpiarla también. En este modelo no se puede, pero como trabaja muy bien, vale la pena el esfuerzo para la limpieza en seco. Al comprar esta nueva afeitadora me olvide que yo uso el cortador de patillas a veces, por distracción no compre el modelo que tiene ese dispositivo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6926/16 Afeitadora eléctrica en seco

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  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 