HPS930/00
Placas flotantes de titanio
Control preciso, 230 C
Cuidado iónico para cabello brillante
Calentamiento en 10 segundos
Placas profesionales con revestimiento de titanio para lograr la mejor conducción del calor. Este material de las placas de calidad superior es duradero y transfiere el calor rápidamente, lo cual permite un alisado rápido y suave.
Las placas flotantes se mueven cuando se aplica demasiada presión durante el alisado. Esto protege el folículo piloso de daños y, por lo tanto, evita el quiebre y daño general del cabello.
Las placas largas de 100 mm permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.
4.0
de 5
83
Opiniones
Helen.v
29/09/2022
España
La mejor plancha
Se me había roto mi plancha y tardé bastante en encontrar una plancha perfecta y con esta de momento estoy muy satisfecha ( llevo 3 años usandola). Tengo el pelo fino y ondulado, la uso 150º dos pasadas o 160º una pasada y me deja el pelo liso. Decir que aunque no tengo mucho, pero esta plancha si que me elimina la electricidad estática. Para hacer ondas prefiero usar un moldeador, pero alguna onda pequeña con ella me la hago y queda bonita.
Ventajas
La ruleta para regular la temperura, cómoda a la hora de usar y se calienta rápido
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo
Morochis1
16/02/2022
España
Es especial deja el cabello liso y con brill
Siempre me ha gustado esta marca y la plancha es buenisima , es la segunda que me compro , no la cambie por mala ni nada de eso , la cambie por cambio de domicilio a otro país y no me venia el cable donde resido
Ventajas
Espectacular
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS930/40 Plancha para el pelo profesional
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS930/40 Plancha para el pelo profesional
AracelyV
16/01/2021
España
Muy contenta con las placas de titanio.
Alisa muy bien el pelo y el resultado es duradero; con otras planchas el pelo no me duraba tanto tiempo liso. Calienta muy rápido y también enfría rápido. También sirve para hacer unos rizos espectaculares y de una forma muy sencilla y rápida. Espero que sigan fabricando más planchas de pelo con las placas de titanio, ya que sin duda compraría otra de nuevo.
Ventajas
Alisa muy bien el pelo y el resultado es duradero.
Contras
Nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS930/40 Plancha para el pelo profesional
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS930/40 Plancha para el pelo profesional