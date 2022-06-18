Descontinuado
Potencia de 2100 W
Potente motor de CA
Alta veloc. aire (hasta 160 km/h)*
Cuidado iónico para cabello brillante
La secadora de cabello Pro tiene un alto rendimiento con un motor de CA con una velocidad de aire de hasta 160 km/h, que es un 40% más rápido**. Se desarrolló para obtener resultados efectivos y profesionales.
Esta secadora de cabello profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
Gracias a los iones con carga negativa se elimina la electricidad estática, se acondiciona el cabello y se suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave, brillante y sin frizz.
4.6
de 5
30
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
Agarino
18/06/2022
España
Comprador verificado
Funciona bien.
Aunque lo he usado poco, no he tenido ningun "pero". La verdad es que tiene calidad y es facil de usar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Creativa
23/04/2021
España
Muy recomendable
Me gusta todo, su potencia, su medida, su rapidez, los resultados…
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Anadel
03/05/2020
España
Empleado de Philips
Potente, manejable y resistente.
[Employee of philipsglobal] Destacaría la potencia y las diferentes opciones de temperatura. Es muy potente y el secado lleva el mínimo tiempo. A diferencia de otros secadores que he tenido, con el uso de este, se nota el cuidado del cabello, mejorando el aspecto. Y lo mejor, que no encrespa el cabello, con lo que el resultado aún es mejor. Cable largo que permite usarlo cómodamente. Y añadir su resistencia. Lo llevo de viaje, le damos mucho uso en casa y sigue funcionando como el primer día.
Ventajas
Potencia y cuidado del cabello.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS920/00 Secador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS920/00 Secador
Probado con una boquilla de 9 mm en posición de velocidad 2 y temperatura 2
en comparación con el modelo anterior HP4997