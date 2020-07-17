Descontinuado
Rizos naturales con protección para el cabello
¿Buscas rizos que sean fáciles de manejar y se sientan naturales, sin daños ni sequedad? La pinza rizadora CurlControl con un tubo de 25 mm para conseguir rizos naturales cuenta con un recubrimiento de cerámica protectora y de temperatura variable para ajustarse a tu tipo de cabello
Tubo de 25 mm
Temperatura de 130-200 °C
Revestimiento de cerámica
Con el cilindro de 25 mm de diámetro, puedes obtener un rizado con estilo y apariencia natural, todo sin casi nada de esfuerzo.
El revestimiento protector de cerámica asegura la distribución uniforme del calor, menor daño al cabello y un cabello suave.
La rueda Rheostat con 8 ajustes de temperatura (desde 130 hasta 200 °C) te permite escoger la temperatura que se adapte a tu tipo de cabello
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5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
ZED09
17/07/2020
Argentina
Rizadora
Exelente!!tengo él cabello muy fino ,por lo tanto se daña fácilmente!! La protección que brinda al cabello es exelente, y muy cómodo para usarla.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8605/00 Rizador
Fecha de uso 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8605/00 Rizador
Fecha de uso 2018-07-17