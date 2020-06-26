Descontinuado
Tecnología MoistureProtect
Iónica
Placas cerámicas flotantes
Mediante el sensor, se diagnostica tu cabello 30 veces por segundo y se adapta la temperatura para conservar la hidratación natural.
Gracias a los iones con carga negativa se elimina la electricidad estática, se acondiciona el cabello y se suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave, brillante y sin frizz.
Las placas flotantes se mueven para ajustar la presión sobre el cabello. Esto permite proteger el folículo piloso de daños, además de reducir la probabilidad de quiebres del cabello.
4.6
de 5
29
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Sofibs
26/06/2020
Chile
Me encanta
Me encanta la plancha, alisa muy bien!! se calienta rapido! perfecto funcionamiento desde el día 1 :) !! 100% recomendada!
Ventajas
Alisa al instante
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Plancha para el pelo
Tortolita
04/11/2018
Chile
Muy buena
[Employee of philipsglobal] Maravillosa y sin exponer tanto calor a nuestro cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Plancha para el pelo
Lore1906
11/08/2020
Argentina
Excelente producto
Me gusta como te deja el pelo, sin frizz. lo podes usar con el pelo humedo. Deja un acabado profesional.
Ventajas
Regulador de temperatura, Modo IONIC
Contras
El precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Plancha para el pelo