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Prestige Planchas para el cabello
Descontinuado
Asistencia técnica
HP8361/00
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Manual del usuario
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¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi plancha Philips no me alisa el pelo
Mi moldeador Philips genera vapor
¿Es normal que mi plancha de pelo Philips emita un sonido de chisporroteo?
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