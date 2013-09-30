Descontinuado
HP8301/00
Pequeñas dimensiones. Gran rendimiento
Un pelo más liso y brillante puede ser tuyo en minutos, en cualquier parte. El nuevo minialisador compacto es un 30 % más pequeño que uno estándar, se ajusta a tu bolso y te ayuda a mantener el peinado listo que quieres en cualquier lugar y momento.
Placas cerámicas
Temperatura de 200 °C
Bolso para viajes
Gracias a la alta temperatura puedes moldear tu cabello como más quieras y lucir un peinado perfecto.
Las placas con revestimiento cerámico evitan que el cabello se dañe durante el planchado.
Opiniones