Descontinuado
Sensor MoistureProtect
2300 W
Acondicionamiento ionizado
Cool Shot
La innovadora tecnología de infrarrojos MoistureProtect controla continuamente la temperatura de secado y la adapta a las necesidades de secado de tu cabello. El sensor inteligente mide la temperatura de la superficie del cabello 4000 veces en una sesión de secado y ajusta la temperatura para evitar la pérdida de humedad y daños en la cutícula. Con una retención de humedad definitiva, el pelo tendrá el mejor brillo y suavidad. Puedes activar o desactivar el sensor según tus necesidades.
Utiliza una tecnología de infrarrojos para diagnosticar el cabello y adapta la temperatura para conservar la hidratación natural.
La temperatura ThermoProtect proporciona una temperatura óptima de secado y brinda protección adicional contra el sobrecalentamiento del cabello. Con el mismo flujo de aire potente, puedes obtener los mejores resultados sin poner en riesgo tu cabello.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
AnaR
24/08/2018
España
Cuida mucho el cabelllo
Me gusta mucho como trata el cabello. Queda brillante, con volumen, se nota limpio. La única pega que le pondría es que es un poco grande y pesado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8280/00 Secador MoistureProtect
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8280/00 Secador MoistureProtect