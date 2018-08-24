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Descontinuado

DryCare PrestigeSecador de cabello MoistureProtect

HP8280/00

4
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Bloquea la humedad para un pelo más brillante y sano
El secador de cabello MoistureProtect tiene un sensor infrarrojo que mide de forma continua la temperatura óptima para secar tu cabello, a fin de conservar su humedad natural.
Ver todos los beneficios

Retención de humedad definitiva; más brillo y suavidad

Bloquea la humedad para un pelo más brillante y sano

  • Sensor MoistureProtect

  • 2300 W

  • Acondicionamiento ionizado

  • Cool Shot

Sensor MoistureProtect

Sensor MoistureProtect

La innovadora tecnología de infrarrojos MoistureProtect controla continuamente la temperatura de secado y la adapta a las necesidades de secado de tu cabello. El sensor inteligente mide la temperatura de la superficie del cabello 4000 veces en una sesión de secado y ajusta la temperatura para evitar la pérdida de humedad y daños en la cutícula. Con una retención de humedad definitiva, el pelo tendrá el mejor brillo y suavidad. Puedes activar o desactivar el sensor según tus necesidades.

Protección de la humedad perfecta con sensor exclusivo

Utiliza una tecnología de infrarrojos para diagnosticar el cabello y adapta la temperatura para conservar la hidratación natural.

Protección contra al calentamiento excesivo

La temperatura ThermoProtect proporciona una temperatura óptima de secado y brinda protección adicional contra el sobrecalentamiento del cabello. Con el mismo flujo de aire potente, puedes obtener los mejores resultados sin poner en riesgo tu cabello.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

24/08/2018

España

España

Cuida mucho el cabelllo

Me gusta mucho como trata el cabello. Queda brillante, con volumen, se nota limpio. La única pega que le pondría es que es un poco grande y pesado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8280/00 Secador MoistureProtect

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Prestige HP8280/00 Secador MoistureProtect

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